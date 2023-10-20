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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:42 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 08:44

İçişleri açıkladı! Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı, 3 ton 887 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5; Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun: operasyonlarımız artarak devam edecek. zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl'de yapılan operasyonlarda, 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep'te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.

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