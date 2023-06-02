HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili yeminini etti!

AK Parti listelerinden seçime girerek milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti. Yapıcıoğlu'ndan önce de HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı yemin etmişti. Böylece HÜDA PAR'lıların yemin tartışmaları da sona ermiş oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplandı. Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, diğer vekillerin tek tek kürsüye çıkması ile devam ediyor.

HÜDA PAR LİDERİ YEMİN ETTİ

Seçime AK Parti listelerinden girerek İstanbul'dan milletvekili seçilen HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis'te yemin etti.