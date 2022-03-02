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HES kodu ve maske zorunluluğu kalkıyor mu? Fahrettin Koca açıkladı

HES kodu ve maske zorunluluğu kalkıyor mu? Fahrettin Koca açıkladı
02.03.2022 18:39

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Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘’Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek. Okullarda pozitif çıkan öğrencileri izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.’’ dedi.

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