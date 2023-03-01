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Her binaya sismik izolatör takılır mı ? İşte tüm detayları...

Her binaya sismik izolatör takılır mı ? İşte tüm detayları...
01.03.2023 23:05 - Son Güncelleme: 01.03.2023 23:06

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Yoshirnori Moriwaki, A Haber canlı yayınında sismik izalatör hakkında bilgiler verdi. Sismik izolatör deprem anı, sismik izolatör montajı, sismik izolatör yapımı, sismik izolatör maliteti, sismik izolatör sonradan yapılır mı gibi merak edilen soruları cevaplayan Yoshirnori Moriwaki sismik izolatörden önce yapılması gereken sıralamaya dikkat çekti. Mevcut binaya sismik izolatör takmak mümkündür ve ülkemizde de birçok örneği vardır. Mevcut binaya deprem izolatörü takarken öncelikle kolonlar hirdolik krikolar yardımıyla askıya alınır.

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