RAMAZAN İMSAKİYE
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HDP'li Sırrı Sakık’tan skandal açıklama: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz

HDP'li Sırrı Sakık’tan skandal açıklama: 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz
24.03.2023 16:35 - Son Güncelleme: 24.03.2023 16:35

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6'lı koalisyonun aylardır masa altında saklanan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte kendini vazgeçilmez olarak atfeden HDP'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. O açıklamalardan sonuncusu HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." dedi. Sakık, HDP'ye terörle arasına mesafe koymadığı için tepki gösteren İYİ Parti İStanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na da sert ifadelerle yüklendi, "Herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.

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