HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi

"28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın" çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. HDP'li Ferit Şenyaşar da "Değişim yoksa felaket var" tehdidi savurdu. Şenyaşar, "28 Mayıs'ta değişimi yapmak için elimizi taşın altına koyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz" dedi.