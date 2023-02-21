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Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emri

Hataylı can derdinde Lütfü Savaş mal peşinde: Kardeşinin çantası için itfaiyeye seferberlik emri
21.02.2023 16:54 - Son Güncelleme: 21.02.2023 16:55

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yaraları sarmaya çalışan Hatay'da dün akşam saatlerinde Defne'de 6,4, Samandağ'da 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. Hataylının can derdine düştüğü felaket günlerinde CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın derdi kardeşinin çantası oldu.

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Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent Apartmanı'na gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; itfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiğini gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı.

Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı. Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent Apartmanı'nın 5'inci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.

VATANDAŞTAN TEPKİ
Yaşananları anbean kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent Apartmanı No: 14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Biz burada kurtarma yaparken bunlar mal derdine düşüyorlar" dedi.

Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü, çantaları alan kişiye de "Ne aldınız?" sorusuna "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.

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