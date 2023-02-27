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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
27.02.2023 20:56 - Son Güncelleme: 27.02.2023 20:56

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Antakya Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi üzerinde sebze meyve ihracatı yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Elektrik trafosunda başladığı iddia edilen ve fabrikadaki plastik kasaların tutuşmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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