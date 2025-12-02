Hatay’da navigasyon skandalı! Trafiği kilitleyen TIR şoförü: "Konumdaki o kadın beni getirdi"

PODCAST CANLI YAYIN
Hatay İskenderun’da navigasyon hatasıyla hastane yoluna giren bir TIR, dönüş yapmakta zorlanınca trafiği felç etti. Şoför, diğer sürücülerin tepkisi üzerine “Beni buraya o kadın getirdi” diyerek bakın kimi işaret etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir TIR şoförü, navigasyonun yönlendirmesiyle yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi. Hastane önündeki park yoğunluğu nedeniyle dönüş yapamayan araç, metrelerce trafik kuyruğuna yol açtı.

Ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre ilerleyemedi

TIR'ın yolu kapatması nedeniyle hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, trafiği açmak için yoğun şekilde çalıştı.

"Konumdaki o kadın beni getirdi"

Diğer sürücülerin tepkisi üzerine TIR şoförü, navigasyon sistemini işaret ederek, "Konumdaki o kadın beni getirdi" sözleriyle kendini savundu. Tepkiler görüntülere de yansıdı.

Trafik, uzun çabanın ardından normale döndü

Polisin yönlendirmeleriyle TIR güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç kaldırıldıktan sonra hastane çevresindeki trafik yeniden normale döndü.

