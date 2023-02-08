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Hatay'da 48. saate çifte mucize! Mona Gazel ve Necla Melek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'da 48. saate çifte mucize! Mona Gazel ve Necla Melek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
08.02.2023 04:55 - Son Güncelleme: 08.02.2023 05:30

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti. Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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