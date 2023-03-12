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Halk TV'de 'gölge ortağa resmi nikah' yayını! İYİ Parti ve HDPKK logosu aynı karede

Halk TV'de 'gölge ortağa resmi nikah' yayını! İYİ Parti ve HDPKK logosu aynı karede
12.03.2023 02:30 - Son Güncelleme: 12.03.2023 02:32

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CHP yandaşı Ekremci medyanın baş aktörlerinden olan Halk TV, masanın gölge ortağı HDPKK'ya resmi nikahı kıydı! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında yapılan yayında "Millet Modeli" adı altında CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat, Saadet'in logolarının yanında HDP'nin logosuna yer verildi. CHP'nin kendi medyasını kullanıp HDP'yi masaya oturtması büyük tepki çekerken gözler milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan ancak "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatrosu" sahneleyen İYİ Parti'ye çevrildi.

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