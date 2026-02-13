Gürlek’ten İBB soruşturmasına ilişkin açıklama: Soruşturma parti içinden gelen şikayetlerle başladı
Yazı Boyutu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın ihbarlar, şikayetler ve parti içinden gelen başvurular üzerine başlatıldığını söyledi. Soruşturma sürecinde MASAK raporları, telefon kayıtları ve tanık beyanlarının değerlendirildiğini belirten Gürlek, delil durumuna göre savcılığın kamu davası açabileceğini ya da takipsizlik kararı verebileceğini ifade etti.