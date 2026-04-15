Ayasofya’da Bizans Bayrağı açan 2 Yunanlı tutuklandı

Ayasofya'da Provokasyon: 2 Yunan Vatandaşı Tutuklandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 9 Nisan 2026 tarihinde çirkin bir provokasyona sahne oldu. Saat 15.20 sıralarında cami içerisine giren iki Yunan vatandaşı, montlarının altına gizledikleri Bizans bayrağını açarak eylem yaptı. Üzerinde Yunanca "Ya Ortodoks ol ya da öl" ifadesi yazılı olan bayrakla video kaydı alan şahıslar, çevredeki vatandaşların ve güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi.

Eylem Anı Kameraya Yansıdı

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle intikal eden polis ekipleri, eylemi gerçekleştiren 35 yaşındaki M.M. ve 42 yaşındaki K.M. isimli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin eylem anında kaydettikleri görüntüler ve cami içi güvenlik kameraları, provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şahısların, eylemi planlı bir şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" Suçundan Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen M.M. ve K.M., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve şahısların bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.