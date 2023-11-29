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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 18:27 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 18:43

Gazze'den Türkiye'ye 3.tahliye! 23 hasta ve refakatçileri ülkeye getirildi

Gazze'den Türkiye'ye hasta tahliyesi yapılmaya devam ediyor. 23 hasta, 21 refakatçi Gazze'den uçakla Türkiye'ye getirildi. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında o anları saniye saniyesine aktardı.

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Türkiye'nin üçüncü nakli diyebiliriz bu ve son da olmayacak. Bundan önce 2 defa daha nakil gerçekleşmişti. Şu anda dakikalar öncesinde Gazzeli 23 hastayı taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak Ankara'ya iniş yaptı. Böylelikle üçüncü tahliye de gerçekleşmiş oldu. 23 hastanın yanında 21 de refakatçi bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu anda uçağın başında hastaları bekliyor. Hepsi ile de teker teker ilgileniyor. Daha önceki nakillerde de Bakan Koca hastaları tek tek karşılamıştı.

Burada her hasta için ambulanslar da hazır bir şekilde bekliyor. Dikkatli şekilde uçaktan çıkarılacak ve bu ambulansa alınacak hastalarda ardından Başkent'teki hastanelere götürülecek ve tedaviler burada devam edilecek.

Türkiye bu noktada Gazze'ye insanlık köprüsü kuruyor diyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri ile daha önceden de hasta nakilleri Türkiye'ye yapılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye şu ana kadar 88 hasta ve 3 yaralı çocuk getirilmişti. Bugünde 23 hasta ve 21 refakatçi an itibarıyla Türkiye'ye getirilmiş durumda.

Rakamlar baktığımızda şu ana kadar Gazze'den Türkiye'ye 111 hasta getirilmiş oldu. Hastalar arasında en küçüğü 7 aylık bir bebek, ayrıca gençlerin ağırlıklı olduğu bir grubun Türkiye'ye getirildiğini biliyoruz.

Hastalar uçaktan indiriliyor ve hazırda bulunan ambulanslara bindiriliyor. Hasta nakilleri Gazze'den Türkiye'ye devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin Sahra Hastanesi kurulması noktasındaki çalışmaları da sürüyor. Gazze'ye gönderilen ekipler uygun yer tespiti için çalışmalarını bölgede tamamladılar ve artık Sahra Hastanesi nerelere kurulacak ve nasıl hizmet verileceğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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