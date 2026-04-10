Gaziantep’te rehine krizi kamerada

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi, bugün öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir operasyona sahne oldu. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Latif U.'nun izini süren polis ekipleri, "teslim ol" çağrısı yaptı. Ancak zanlı, çağrıya silahla ateş açarak karşılık verdi.

Sevgilisini Yaralayıp Kaçmaya Çalıştı

Kuşatıldığını anlayan Latif U., aynı evde bulunduğu sevgilisini, eniştesini ve iki yeğenini silah zoruyla rehin aldı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ve destek polis ekipleri çevrede kuş uçurtmazken, zanlı direnişini sürdürdü. Yaşanan arbede sırasında birlikte yaşadığı sevgilisini topuğundan vurarak yaralayan şüpheli, kargaşadan faydalanıp evden kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı. Burada bir vatandaşı daha rehin alan şahıs için müzakere süreci başlatıldı.

Psikolog Devreye Girdi: İkna Edildi

Olay yerine gelen uzman psikolog Mahmut Kayagan, iş yerine girerek zanlıyla diyalog kurdu. Yapılan profesyonel görüşmeler sonucunda ikna edilen Latif U., elindeki silahı bırakarak teslim olmayı kabul etti. Olayın ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, diğer rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teslim Olduktan Sonra Pişkin Tavırlar

Çelik yelekli ekipler tarafından gözaltına alınan zanlının sergilediği rahat tavırlar çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Kelepçelenerek ekip aracına götürülen şahsın, sanki hiçbir şey olmamış gibi sigara yakması ve lakayıt davranışlar sergilemesi kameralara yansıdı.