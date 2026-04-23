Gazi Meclis'in kuruluş yıl dönümü: Devlet erkanı Anıtkabir'de
Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen törene, meclis başkan vekilleri, siyasi parti grup başkanvekilleri, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mozoleye ay-yıldızlı çelengi bıraktıktan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte heyetiyle Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Özel defterde, meclisin demokratik birikimine ve milletin her türlü güçlüğün üstesinden gelme azmine vurgu yapan Kurtulmuş, 106 yıllık bu mirası daha ileriye taşıma sözü verdi.