Bakan Tekin’den Anıtkabir’de eğitim vurgusu: "Emanetiniz emin ellerde"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden Ankara'ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyetle, Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Bakan Tekin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.