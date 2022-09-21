Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki: Muhalefet zihinsel kuraklık içinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Şangay İşbirliği Zirvesi sonrasında, örgüte üyeliğin sinyalini vermiş, "Türkiye'nin, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir. Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o." ifadesini kullanmıştı. CHP'li Ünal Çeviköz, üyeliğin çok büyük bir hata olacağını öne sürerek, "Türkiye'nin Batı ile arası açılır" demişti. Muhalefetin zihinsel bir kuraklık içinde olduğubu belirten Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Dünya bizi konuşuyor şu anda, onu dedirtecek düzeye geldik. Aşık olduğunuz yabancılar Lozan’a attıkları imzaya uymuyor, terör örgütlerini besliyor." sözleriyleC CHP'ye tepki gösterdi.