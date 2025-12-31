Galata Kulesi’nden Mescid-i Aksa’ya selam: Dev kefiye asıldı (İzle)

Şeyma Subaşı uyuşturucu testi için hastanede

Mavi Vatan’da tarihi imza! Erdoğan isimlerini ilk kez duyurdu! İşte Türkiye’nin yeni gizli silahları: Çağrı Bey ve Yıldırım!

Şantiyelerde dijital dönem! Mobil Şantiye Defteri 1 Ocak 2026’da zorunlu oluyor