Fransa Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı!

Dünyanın gözü New York'a çevrildi. Batı Filistin Devleti'ni tanıma kararını kamuoyu ile paylaşıyor. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Artık zamanı geldi diyerek" Filistin Devletini tanıdığını açıkladı

