PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Fransa Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 22:31
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Dünyanın gözü New York'a çevrildi. Batı Filistin Devleti'ni tanıma kararını kamuoyu ile paylaşıyor. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Artık zamanı geldi diyerek" Filistin Devletini tanıdığını açıkladı
Bunlar da Var
04:11
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
21.09.2025
Pazar
00:54
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
21.09.2025
Pazar
00:25
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
21.09.2025
Pazar
07:38
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
20.09.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN