RAMAZAN İMSAKİYE
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Fondaş Can Ataklı'dan 'Kılıçdaroğlu tek adam olacak' itirafı!

Fondaş Can Ataklı'dan 'Kılıçdaroğlu tek adam olacak' itirafı!
11.04.2023 18:47 - Son Güncelleme: 11.04.2023 18:47

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7'li koalisyon kaostan geçilmiyor... Kılıçdaroğlu'nun "Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" dediği Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölge adayı olması büyük tepki çekti. Gelişme üzerine fondaşlar CHP seçmenine yalvarma seanslarına başladı. "Pire için yorgan yakmayın" diyen Can Ataklı, "Cumhurbaşkanlığından oyunuzu esirgemeyin kardeşim" dedi. Bu sözler krizin vehametini gözler önüne sererken Ataklı'dan itiraf niteliğinde bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda parlamentonun hükmü olmayacağını dile getiren Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' olarak devam edip sadece Çankaya'dan ülkenin yönetileceğini ifade etti.

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