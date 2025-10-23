PODCAST CANLI YAYIN
Foça’da sağanak hayatı felç etti!

Foça’da sağanak hayatı felç etti!

İzmir’in Foça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede taşkınlara neden oldu. Derelerin taşmasıyla birlikte birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Foça'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçedeki derelerin taşmasına yol açtı. Ani su baskınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı.

Halk kendi önlemini aldı

Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte esnaf iş yerlerine, vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için fırça ve kovalarla önlem almaya çalıştı. Zemin kattaki evler ve bazı dükkanlarda su baskınları yaşandı.

Ekipler sahada

Foça Belediyesi ve itfaiye ekipleri, taşkın yaşanan bölgelerde su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgede yağışların akşam saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.

Bunlar da Var

Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
''İncinmişsin dedi'' videosuyla ünlenen fenomen Konya’da kamyon içinde ölü bulundu!
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Korku evinde elektroşoklu darp!
Korku evinde elektroşoklu darp!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle