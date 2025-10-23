Foça’da sağanak hayatı felç etti!

Foça'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçedeki derelerin taşmasına yol açtı. Ani su baskınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı.

Halk kendi önlemini aldı

Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte esnaf iş yerlerine, vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için fırça ve kovalarla önlem almaya çalıştı. Zemin kattaki evler ve bazı dükkanlarda su baskınları yaşandı.

Ekipler sahada

Foça Belediyesi ve itfaiye ekipleri, taşkın yaşanan bölgelerde su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölgede yağışların akşam saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.