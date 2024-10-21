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"Fettullah Gülen bugün geberdi artık gülemeyecek siz gülün"

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 23:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 23:43

Yalova’da bir vatandaş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in ölümünü kutlamak için sokaklarda vatandaşlara tatlı dağıttı. ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölüm haberini sevinçle karşılayan Tayfur Koç, 15 kilo tatlı alarak Yalova sokaklarında bunu vatandaşlara dağıttı. Koç, “Bu 15 Temmuz Darbe girişiminin mimari olan Fettullah Gülen bugün öldü, artık gülemeyecek, siz gülün” diyerek hazırlattığı tatlıları ikram etti. Koç, ayrıca sokakta görev yapan polislere de tatlılardan verdi. Koç, kısa sürede tatlıları bitirerek terör örgütü lideri Fettullaj Gülen’in ölümünü kutladı.

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