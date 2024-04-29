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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 15:01 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 15:00

FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı gelişme! Garson'un ifadesine ulaşıldı! 16 yılda 320 bin polisi kayıt altına aldılar! Her gelişme raporlandı

FETÖ'nün mahrem sorumlusu "Garson" kod adlı gizli tanık yeniden ifadeye alındı. Garson 17/25 Aralık öncesi FETÖ'nün emniyetin her biriminde müdahale gücü olduğunu, spor terimleriyle fişleme yaptıklarını ve ABD'deki elebaşının da sürekli bilgilendirildiğini anlattı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis daha deşifre olmuştu. 55 bin farklı dosya halindeki tutulan 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık Emniyet mahrem yapılanmasının dev arşivinin incelemesi KOM Daire Başkanlığında tamamlandı.

16 YILDA 320 BİN POLİSİ KAYIT ALTINA ALDILAR

16 yılda görev yapan emniyette görevli 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yeraldığı SD kartlarda, personellere verilen kodlar, yeni çıkan bilgiler yapılanmanın sekretaryasında çalışan gizli tanık "Garson"a tekrar soruldu.

250 SAYFALIK İFADE

"Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeniden ek ifadesi alındı. 250 sayfa ifade veren "Garson" çıkan kodlarla ilgili bildiklerini Cumhuriyet Savcısına anlattı.

SÜREKLİ KAYIT ALTINA ALINIYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; "Garson" daha önce şifresini verdiği ve bir kısmı farklı şifrelenmiş iki ayrı SD karttan son olarak çıkartılan verilerin, FETÖ'nün Emniyet yapılanmasının arşivi niteliğinde olan veriler olduğunu, örgütün Emniyet Mahrem yapısının bu tür verileri sürekli kayıt altına aldığını söyledi.

ŞİRKET GİBİ GÖRÜYORDU

FETÖ elebaşına iletilen bir not.

17/25 Aralık öncesinde FETÖ'nün, Emniyet teşkilatının tamamını kendisine ait bir şirket gibi gördüğünü belirten gizli tanık "bu sürece kadar örgüt rahatlıkla polis okuluna, kolejine, akademisine ilk eleman yerleştirmeden, İl emniyet müdürü ve dair başkanlarının atanmasını bu verilerle yapıyordu. Teşkilat mensuplarının özlük hak ve işlemleri, hatta polis merkezleri amirliklerinin inşaat işlerinden teşkilatın altyapı işlemlerine kadar örgüt tamamına müdahil olurdu" dedi.

Örgüt bağını spor türlerine göre kodladılar

SPOR TÜRLERİNE GÖRE KODLAMA
Garson ifadesinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde FETÖ tarafından görevlendirilen Öğretmen, Zümre Başkanı, Müdür yardımcısı ve Müdürlerin görevleriyle ilgili bilgiler de verirken SD karttan çıkan kodlamalar hakkında bilgi verilmesi istendi. Ele geçirilen dijital veriler içerisinde 14.03.2013 değiştirilme tarihli "C KATI ESKİ BİLGİLER" isimli excel verisindeki açıklamalar sayfasında çıkan şemada ise örgütün geçmişte kullandığı kodlamalar çıktı. Örgütün daha önce A1,A2 gibi kodlar yerine spor dallarıyla ilgili örgüte bağlığı en üst seviyede olan 5-5'lik bağlı polisleri Futbol, 4'lükleri Basketbol, 3'lük olanları Voleybol, ihanet seviyesinde olanların Ağır sıklet, ilgilenirken ayrılanları Amatör güreş, sol görüşlülerin ise su topu olarak kodlandığı ortaya çıktı.

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