Son dakika haberleri... Fatih Terim Fonu adı altında başta Muslera, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu olmak üzere ünlü futbolcular ve birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Erzan'ı taşıyan araç, duruşma için mahkeme salonuna getirilirken kaza yaptı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan hakkında mağdur sayısının 28’e yükselmesiyle birlikte yeni bir iddianame hazırlanmış, istenen ceza 295 yıla çıkarılmıştı. Seçil Erzan’a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz’dan geldi. İşte detaylar...