PODCAST CANLI YAYIN
'Ev Sahibi Türkiye' kuraları çekiliyor

'Ev Sahibi Türkiye' kuraları çekiliyor

Gaziantep’te 'Ev Sahibi Türkiye' heyecanı! Kura çekiminde konuşan Murat Kurum, 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutun tamamlandığını belirterek; 'Bu hıza ulaşabilecek başka bir ülke yok' dedi.

Bunlar da Var

Video - Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız
Video - Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız
Nevşehir'de acı veda: Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldıran imam fenalık geçirdi
Nevşehir'de acı veda: Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldıran imam fenalık geçirdi
[İzle] Karaman’da korkunç görüntü: 2 ölü | Video
[İzle] Karaman’da korkunç görüntü: 2 ölü | Video
Kuruluş Orhan 16. bölüm fragmanı
Kuruluş Orhan 16. bölüm fragmanı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle