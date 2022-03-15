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Eski Alman Bakan Sigmar Gabriel'den dikkat çeken PKK sözleri

Eski Alman Bakan Sigmar Gabriel'den dikkat çeken PKK sözleri
15.03.2022 22:08

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Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye verilmeyen Patriotlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gabriel, "Türkiye'ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı" dedi. Alman bakanın samimi açıklamaları bununla da sınırlı değil. Gabriel 2019 yılında Avrupa'daki PKK terör örgütü sorununa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye hava sahasının kapatılması gerekliliğinin doğruluğuna kadar birçok konuda söylemleri var.

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Gabriel 2019 yılında yaptığı açıklamalarda ülkemizde masum insanları katleden terör örgütü PKK ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Gabriel konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

PKK'nın eylemlerini 80, 90 ve 2000'lerin başlarından biliyoruz. Otobanlarda yanan lastikler, blokajlar. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Şunu tekrar söylüyorum Kürtler hakkında konuşuyoruz. Bu ülkede o Kürtler hakkında konuşmuyoruz. Biz yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden diye söyleyeyim.

Şantajla para aklama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti... Hepsi de Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için. Almanya'da PKK'nın yasak olmasının bir nedeni de bu. Yasak olması Türkiye'de suç işledikleri için değil, burada suç işledikleri için. Benim kaygım şimdi o Kürtler dendiği zaman. Bu girişi savunan en son kişiyim ama şu anda şunu da söylemek gerek. Batı olarak Kürtleri kullandık. Çünkü kendimiz girmek istemedik.

BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE AÇIKLAMALARINDA HAKLI ÇIKTI
Gabriel ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki savaşa dair sözlerine dikkat çekerek "Suriye'de savaş çıktığı zaman, o zamanın Başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye'nin üzerinde uçuş yasakları getirmeliyiz, yoksa Esad kendi halkını bombalayacak. Aman Tanrım bunu yapamayız diyen ilk kişiler Avrupa ve Almanya'ydı. Esad kısa bir süre sonra halkını bombaladı." dedi.

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