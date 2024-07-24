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Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavga da silahlar konuştu! 1 kişi yaralandı
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 15:15 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 15:15

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavga da silahlar konuştu! 1 kişi yaralandı

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavga da silahlar konuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Olay da Samet Tarıca yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çatışma anı kameraya yansıdı. Sokak ortasında yaşanan çatışmada park halindeki araç kurşunların hedefi oldu. Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde dün gece saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta buluşan yaklaşık 10 kişilik grup nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay da Samet Tarıca bacağından yaralandı. Sokak ortasında yaşanan çatışmada park halindeki araç kurşunların hedefi oldu. Arkadaşları Samet’i taksi ile hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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