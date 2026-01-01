PODCAST CANLI YAYIN
Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe olarak Gazze için buradayız

Filistin’deki katliamın durdurulması amacıyla, 400’ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” mitingine yaklaşık 520 bin kişi katıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen büyük buluşmada, Gazze için tek yürek olan kalabalık, Filistin halkına destek mesajı verdi. Takvim.com.tr, insanlık ittifakının Gazze için sergilediği onurlu duruşu sahada takip etti. Miting alanında bulunan Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Takvim.com.tr’den Ahmet Zeren’e yaptığı açıklamada, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İslam alemi için çok güzel bir mesaj olacak. Biz de Fenerbahçe olarak destek vermek için buradayız” ifadelerini kullandı.

