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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bu gaz 25-30 yıl boyunca evlerde kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bu gaz 25-30 yıl boyunca evlerde kullanılacak
13.06.2022 22:10

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'taki ilk kaynak ve denize boru döşeme töreninin ardından katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz gazının hem devlete hem de vatandaş kazandarına bir enerji kaynağı olacağının altını çizen Dönmez, "Bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, "İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak başlatacağız. İkinci fazda ise 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. ilk fazdaki veriler daha sağlıklı hedefler belirletecek. İleride konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek" dedi.

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