RAMAZAN İMSAKİYE
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Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' çağrısı! "Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok"

Emine Erdoğan'dan 'sıfır atık' çağrısı! "Artık dünyanın kaybedecek bir dakikası yok"
30.03.2023 17:49

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunda 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumunda konuşuyor. Emine Erdoğan konuşmasında "İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle hala binlerce çocuk ölüyorsa kaybedecek 1 dakikamız bile yok demektir" açıklamasını yaptı.

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Emine Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Afrika çöllerindeki kumlar Amazon ormanındaki hayatın kaynağıdır. Bizler de muhteşem mozaiğin bir parçasıyız. Bizden beklenen yeryüzündeki işleyişe saygı duymaktır.

"KAYBEDECEK 1 DAKİKAMIZ BİLE YOK"

İnsan, bahşedilen kaynakları kat be kat fazla tüketmeye başladı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, görmediğimiz çöp değersizdir denilerek başka ülkelere gönderiliyor. İklim değişikliği kaynaklı kuraklık sebebiyle hala binlerce çocuk ölüyorsa kaybedecek 1 dakikamız bile yok demektir.

Dünya genelinde sigara izmaritlerinin yok olması için tam 10 yıl gerekiyor. Elektronik sigaralar da geri dönüşmeyen atıklar olarak doğayı ve insanları tehdit ediyor. Bunun mimarı insanoğlunun ta kendisi. Ortak evimizi kurtarmak da yine bizim elimizde. Topyekün ve hemen bugün harekete geçmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye'de Sıfır Atık kampanyası başlattık. Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye tarafsız kalmadığımız gibi mücadelemizi sürdürüyoruz. Sıfır atık vakfı kurmanın eşiğindeyiz. Doğu büyüdüğüm evde de yiyecekler nimet olarak kabul edilirdi. İslam peygamberi Hz Muhammed'in nehir kıyısında bile olsan suyu israf etme emri dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden bize öğretti. Anadolu halkı sürdürülebilirliği asırlardır taşımaktadır. Her bir kültürün köklerinde tabiatla yaşamın farklı örnekleri mevcuttur. BM kapsamında sıfır atık adına yapılan her adımın kıymetli olduğuna inanıyorum.

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