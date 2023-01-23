Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e övgü dolu sözler

CHP - İYİ Parti denkleminde devam eden adaylık savaşında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Meral Akşener'e methiyeler düzdü. Bilindiği üzere Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı her seferinde Ekrem İmamoğlu kartını açıyor. CHP'li İBB'yi gelir kapısı belliyen Özgür Karabat'ın da Akşener'e övgüler düzmesi ortak paydanın 'Ekrem İmamoğlu' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.