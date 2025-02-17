Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi

Son günlerde yargıya parmak sallayarak adaylık kovalayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösteren İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Geride bıraktığımız günlerde de İmamoğlu için başsavcı Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmesi nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.