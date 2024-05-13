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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 09:49 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 09:49

Düzce- Kaynaşlı arası otoyol trafiğe kapandı! Anadolu Otoyolu'nda üstyapı çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu Düzce ile Kaynaşlı gişeleri arası Ankara istikametinde karayolları tarafından üstyapı çalışmasından dolayı yol tursan tesisleri mevkiinden sabah saatlerinde trafiğe kapandı. Düzce Anadolu Otoyolu'nda üstyapı çalışmasından dolayı 5 gün yol trafiğe kapatıldı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2024 saat 09.00’dan 17 Mayıs 2024 günü saat 17.00'ye kadar Anadolu Otoyolu'nun Düzce kavşağı ile Kaynaşlı kavşağı arasında yer alan Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması yapılacak. Yapılacak çalışma nedeniyle sabah saatlerinde Düzce ile Kaynaşlı gişeleri arası Tursan tesislerinden trafiğe kapandı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaya başladı. 5 gün sürecek çalışmanın ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Karayolları ekipleri yol kazıma çalışmalarına başladı.

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