Dünya medyasında ilk: A Haber Deyr Hafir'de

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıDünya medyasında ilk: A Haber Deyr Hafir'deDünya medyasında ilk: A Haber Deyr Hafir'deGiriş Tarihi: 17 Ocak 2026 12:19 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir’e girişini tüm dünya A Haber ekranlarından izledi. A Haber, Fırat’ın batısındaki tarihi anları ve sıcak çatışma hattındaki son durumu yerinden aktarıyor.Bunlar da Var 00:32Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı 16.01.2026Cuma 04:30Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada! 16.01.2026Cuma 00:43Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü 16.01.2026Cuma 00:20Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet 16.01.2026CumaCANLI YAYIN