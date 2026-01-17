PODCAST CANLI YAYIN
Dünya medyasında ilk: A Haber Deyr Hafir'de

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir’e girişini tüm dünya A Haber ekranlarından izledi. A Haber, Fırat’ın batısındaki tarihi anları ve sıcak çatışma hattındaki son durumu yerinden aktarıyor.

Bunlar da Var

Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı
Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada!
Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü
Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet
