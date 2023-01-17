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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ile İranlı mevkidaşıyla ortak mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ile İranlı mevkidaşıyla ortak mesaj
17.01.2023 18:04 - Son Güncelleme: 17.01.2023 18:46

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal gösteriye arka çıkılması konusunda, "Savcının kararı son derece absürttür. Kimse bizi kandırmasın. Nefret suçu içeren bir eylem" ifadelerini kullandı. İsveç yönetimini ikaz eden Bakan Çavuşoğlu, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

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