Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ardından Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştü.



İki Bakan görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bugünlerde Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içindeyiz. Cumhurbaşkanı Sisi'in ülkemize yapacağı ziyarette işbirliği toplantısı da yapılacak. Kendisini en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi ifade ettim" dedi.

Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sisi'nin Ankara ziyaretinin iki ilişkilerimize büyük bir ivme kattı.

Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırmıştık. Bunu hayata geçireceğimize inanıyoruz.

İsrail'in saldırganlığı bölge için büyük tehdit. Vahşetin durması için neler yapabileceğimizi konuştuk.

Katar'la yürüttüğü ateşkes çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Biz de her türlü desteği vermekten çekinmedik.

Filistinliler görüşmede yapıcı olurken oyunbozanlık yapan taraf İsrail olmuştur.

İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini kalleşçe suikastla öldürmüştür. Saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Şehit Haniye'yi saygıyla anıyoruz.

Netanyahu barış istemiyor. Tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. İsrail şiddet ve yayılmacılık peşinde koşuyor.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler baş suçludur.

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun ABD'de konuşma yaptığını gördük.

Savaş suçlularının oturması gereken yer kongre değil sanık sandalyesi olmalıdır.

Gazze'ye 56 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdık.

İsrail bombalarla öldüremediği Gazzelileri aç ve susuz bırakıyor.

Daha önce İsrail'in yargılandığı soykırım davasının müdahili olacağımızı açıklamıştık.

TÜRKİYE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLUYOR



"Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyamızı çarşamba günü Lahey'de sunacağız"



- (İsrail'in) Tasmasını sahipleri ele almalı







"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK ALÇAKÇA SALDIRILARA KARŞI ŞU AN ADIM ATILMALI"

Mısırlı Bakan Abdulati ise basın toplantısında şöyle konuştu:

Türk özel sektörünün Mısır sunduğu teşviklerden istifade etmesi gerektiğini ifade ettik.

Türk turistlerin Mısır'a Mısırlıların Türkiye'ye gidişini artırmak da amacımız.

Mısır ve Türkiye'nin bölge üzerindeki etkisi geçmiş uzun yıllara sahip. Her iki ülkede de bölgede güvenlik ve istikrarı öncelemektedir.

Bugünkü sınamalar iki ülkenin ortak çaba harcamasını zorunlu hale getirdi.

Amaç tüm bölge halklarının esenlik içinde yaşamasını temin etmektir.

Gazzedeki vahim olaylara, Libya ve Sudan, Yemen ile Kızıldeniz bölgesindeki gelişmelerden bahsettik.

Bölgedeki önemli konulara değindik. Terörle mücadele konusunu ele aldık.

Bölgede gerilimi artırma çabalarını görüyoruz ve bunları ortak şekilde kınadık.

Gazze'de sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmakta. Katar'daki kardeşlerimiz ve ABD'deki dostlarımızla ateşkes için çaba sarfediyoruz.

Batı Şeria'da da durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler durumu vahim hale getiriyor.

İsrail'in Filistin topraklarını işgalden vazgeçmesinden ve özellikle tüm Filistin toprakları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdik.

Filistin halkına yönelik alçakça saldırıların sona ermesi için şu an adım atılması gerekir.

Libya konusu için de güvenlik ve istikrarın gerçekleşmesini istiyoruz. Libyalıların kendi kararlarını vermesi gerektiğinden bahsettik.

Suriye ve bölgenin güvenliği için adımlar atılması gerektiğini, terör tehdidinin bertaraf edilmesi adına ilişkilrein önemine değindik.

Mısır, Suriye krizinin kapsamlı çözümüne destek vermektedir.