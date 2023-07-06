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Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile görüştü
06.07.2023 18:32

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

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