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Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı
28.02.2023 23:15 - Son Güncelleme: 28.02.2023 23:16

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Asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken deprem üzerinden rant devşiren kirli odaklar provokasyona doymadı. Sosyal medyada manipülatif bilgiler hızla yayıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter'den "Asker inmedi, kadınlara tecavüz edildi, organ mafyası ve çocuk pornocular" yalanlarını yaydı. Gelişme üzerine Başsavcılık harekete geçti ve deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı. Ercan'a OHAL kanunu kapsamında işlem yapılacağı belirtildi. Takvim.com.tr, Ercan'ın skandal paylaşımlarını sizler için derledi.

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