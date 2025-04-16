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DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 ilde 89 şüpheli yakalandı
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DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 ilde 89 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:37:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda, 89 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi" dedi.

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