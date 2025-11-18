“Daltonlar” suç örgütüne geniş kapsamlı operasyon: 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı

"Daltonlar" suç örgütüne geniş kapsamlı operasyon

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturmada, "Daltonlar" adıyla faaliyet gösteren suç örgütünün silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, şantaj, tehdit, uyuşturucu ticareti ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Elebaşı ve yöneticiler yakalandı

Operasyonda örgüt elebaşı B.Y.'nin 7 ayrı suçtan 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.'nın ise çeşitli suçlardan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, tüfek, 24 fişek, 8 bıçak, muşta, maske ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

4 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.