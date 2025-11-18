PODCAST CANLI YAYIN
“Daltonlar” suç örgütüne geniş kapsamlı operasyon: 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Kırklareli merkezli 4 ilde “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Operasyonda örgüt elebaşı ve yöneticisinin de aralarında olduğu kişiler yakalandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturmada, "Daltonlar" adıyla faaliyet gösteren suç örgütünün silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, şantaj, tehdit, uyuşturucu ticareti ve iş yeri kurşunlama gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

Elebaşı ve yöneticiler yakalandı

Operasyonda örgüt elebaşı B.Y.'nin 7 ayrı suçtan 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.'nın ise çeşitli suçlardan 13 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, tüfek, 24 fişek, 8 bıçak, muşta, maske ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

4 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

