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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara metrosunda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara metrosunda vatandaşlarla sohbet etti
28.04.2023 21:22

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara metrosunda yolculuk ederek vatandaşlarla sohbet etti. Metro girişinde AK Parti İl Başkanlığı ve Yenimahalle İlçe Başkanlığı Teşkilatı'nın standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kart basarak metroya binen Oktay, hem ayakta hem de oturarak yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında gitar çalıp şarkı söyleyen gençle sohbet eden Oktay ardından Ostim durağında inerek esnafı da ziyaret etti. Gazetecilere ve vatandaşa tatlı ikram eden Oktay, yolda yatan "sarı" isimli sokak köpeğini sevdi. Ostim esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Oktay, hayırlı işler dileyerek fotoğraf çektirdi.

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