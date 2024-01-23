Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece'de muhtarlar ve STK üyeleriyle bir araya geldi. Kurum “İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart Akşamı durduracağız. Bu şehri dipsiz bir uçuruma sürüklemek isteyenlere hep beraber mani olacağız. 31 Mart'ta iftiraları ve iddialarıyla birlikte kendilerini evlerine göndereceğiz" dedi. CHP'li İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirten Kurum, "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Biz kollarımızı sıvadık mı, Elazığ, Malatya, Adıyaman'daki depremzede kardeşlerimiz için sıvarız." ifadelerini kullandı.