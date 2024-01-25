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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 15:11 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 15:27

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un projelerinin kısa özeti

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen lasman ile yerel seçim vaatlerini açıkladı. "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında konuşan Kurum, "Değerli İstanbullular, sizlere, uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vaad ediyoruz. Çünkü bugün İstanbul'da; her bir vatandaşımız, yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi, ömrümüzden tam 3 buçuk yılı çalıyor" sözleriyle ulaştırma alanındaki projelerini bir bir saydı. Metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılacağını söyleyen Murat Kurum, ulaşımın öğrencilere yüzde 40 indirimli, anne, baba ve öğretmenlere ücretsiz olacağını belirtti. Kurum ayrıca ihtiyacı olan emeklilere 2.500 TL'lik İstanbul Kart desteği verileceğini duyurdu.

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