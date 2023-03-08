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İcra kanun teklifi Meclis'e geliyor

İcra kanun teklifi Meclis'e geliyor
08.03.2023 11:13 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:14

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Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağı hazırladı. TBMM Başkanlığına sunulacak teklife göre, kanser hastalığı gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazı ertelenebilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek, icra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanacak.

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