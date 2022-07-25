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Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: ‘’Kardeşim çocuğumu kaçırdı’’

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: ‘’Kardeşim çocuğumu kaçırdı’’
25.07.2022 19:03 - Son Güncelleme: 25.07.2022 19:03

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Bursa'daki çöp ev skandalı iki gündür Türkiye'nin gündemine oturmuş vaziyette. Teyzesinin evinde kilitli halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed koruma altına alındı. Talihsiz çocuğun annesi Yasemin A.'nın da kaldığı evin pislik içinde olduğu ortaya çıktı. Söz konusu dairenin bulunduğu sitenin yöneticisi olan Arzu Ağlamaz Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" ifadelerini kullandı. Komşu Osman Ergül ise anne Yasemin A.'nın şizofren olduğu iddiasını ortaya attı. Öte yandan Cem Muhammed'in annesi Yasemin A., "Oğlumu kardeşim kaçırdı" dedi.

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