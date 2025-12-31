PODCAST
Çığ altındaki 3 çoban için zamana karşı yarış... Kurtarma çalışmalara sürüyor!
31 Aralık 2025 13:56
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Bölgede bulunan 6 çobandan 3'ünün ve yüzlerce küçükbaş hayvanın çığ altında kaldığı belirtildi.
