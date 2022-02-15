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CHP’nin yalan piramidi! Kenan Kıran trolleri tek tek A Haber’de açıkladı

CHP’nin yalan piramidi! Kenan Kıran trolleri tek tek A Haber’de açıkladı
15.02.2022 22:54

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Sosyal medyada yalan ve manipülatif içeriklerle algı oluşturmaya çalışan CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol yapılanması ifşa oldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, CHP Genel Merkezi'nin 13. katından yönetilen trol ekiplerinin başında CHP Genel Başkan Yardımcılarının olduğunu söyledi. Kıran, "Bu yapılanmanın başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel var. Yani bu sosyal medyadaki yalan ve iftiranın arkasındaki gücün Onursal Adıgüzel tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor. 13. Kattan düğmeye basılıyor ve bunlar ilk etapta İstanbul Ajansı ve Ankara Ajansı’na gönderiliyor." dedi. Kıran Ankara ve İstanbul'daki yapılanmaya ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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