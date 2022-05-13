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CHP’nin sığınmacı çelişkisi! Gürsel Tekin: Suriyeliler bizim çocuklarımız

CHP’nin sığınmacı çelişkisi! Gürsel Tekin: Suriyeliler bizim çocuklarımız
13.05.2022 23:14

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Son dönemde Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mülteci siyaseti" kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Kirli algıda başrol oynayan Kılıçdaroğlu, siyasetine sığınmacıları dahil etti. Sürekli sığınmacılar için "gidecekler" söylemini kullanan CHP'nin 2016 yılında sığınmacılarına nasıl destek çıktıkları tekrardan gündeme gelmişti. Son olarak CHP'li Gürsel Tekin, Alman kanalında mültecilerle ilgili konuştu! Tekin, "Burada 1 milyon Suriyeli çocuk doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız." Onları nasıl entegre ederiz bunu düşünmemiz lazım." dedi.

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