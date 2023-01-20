'Başörtüsü' değişikliğine 'LGBT' itirazı: Muhalefetin sapkınlık oyunu

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturmak için hazırlanan 'başörütüsüne anayasal güvence' değişikliği, Meclis komisyonunda görüşülmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video mesajıyla başlayan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anayasal güvence' adımıyla devam eden; muhalefetin geri adımıyla zor bir sürece girdi. Özgürlüklerin önüne set çekme görüntüsü vermemek için çareler arayan muhalefet, değişiklik teklifinde yer alan 'aile' maddesine itiraz ederek LGBT sapkınlığı kendisine kalkan yaptı.